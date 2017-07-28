СМИ сообщили о попадании дочери Кафельникова в реанимацию

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Алеся Кафельникова, дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова, попала в реанимацию. Об этом в пятницу, 28 июля, пишет журнал Hello.

По информации издания, 18-летняя девушка исчезла вечером 27 июля и оказалась в больнице по невыясненным причинам. Отмечается, что недавно дочь спортсмена рассталась с рэпером Глебом Голубиным, известным под псевдонимом Pharaoh, из-за чего находилась в депрессии.

Instagram

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По другим данным, дочь Кафельникова отравилась алкоголем и не попадала в реанимацию.

Как сообщает портал Super.ru со ссылкой на Алесю Кафельникову, теннисист адресовал посты социальных сетях не ей. О чем именно говорил бывший теннисист, не уточняется.

Ранее в пятницу 43-летний спортсмен на своей странице в Twitter назвал себя отцом-неудачником.

Twitter

В декабре прошлого года девушку заподозрили в употреблении наркотиков.

Причиной стала публикация в ее Instagram нескольких снимков. На одном из них девушка была запечатлена с самокруткой, в которую обычно заворачивают наркотические вещества для курения. Подпись к другому фото гласила «Хочу «снега»». Позже снимки были удалены.

Twitter

Кафельников — двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, он также завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2000 года в Сиднее.

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