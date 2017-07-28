Эпический финиш велогонщика сделал его героем Youtube

 

Фото: AP/Scanpix

Сэм Розенхольц на финише пропустил соперников и упал на асфальт сразу после окончания гонки.

Американская велогонка Гран-при Беверли завершилась эпическим финишем, который в Youtube за день просмотрело несколько сотен тысяч людей.

Лидер гонки Сэм Розенхольц слишком рано поверил в свою победу, скинув руки за несколько метров до того, как пересек финишную линию. Этим воспользовались соперники, сумев его обойти.

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Но на этом неприятности для Розенхольца не завершились – сразу после финиша он упал и несколько метров проехался по асфальту.

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Epic finish to P12 race @gpbeverly #gpbeverly WOW!!!

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