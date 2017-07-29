Создатель исчезающего спрея для судей требует от ФИФА 35 миллионов долларов

Бразилец Гейне Аллеманье, являющийся создателем исчезающего спрея, который судьи используют во время футбольных матчей, требует от ФИФА 35 миллионов за использование его изобретения, сообщает газета Globo.

Аллеманье отправил уведомление в ФИФА на прошлой неделе с просьбой приостановить использование спрея и признать его создателем распылителя. Бразилец также отправил письма в Международный совет футбольных ассоциаций и во все континентальные конфедерации футбола.

«ФИФА притворяется, что не знает обо мне, что я никому ничего не говорил. В моем письме все ясно, патент существует. ФИФА делает вид, что их это не касается, продолжая устраивать грабеж», - заявил Аллеманье.

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Издание обращает внимание, что у бразильца есть на руках патент Национального института промышленной собственности на «пенный распылитель для разграничения и регулирования дистанции в спорте», который был ему выдан в феврале 2010 года.

«Я не ищу признания, весь мир и так знает, что я изобрел спрей. Я хочу получить уважение ФИФА, дело не в 35 млн, я требую справедливости.

Следующим шагом будет продвижение запрета на использование изобретения, я должен убедить в этом судью. Я не рассуждаю категориями «легко» или «трудно», для меня есть «возможно» и «невозможно», и у меня есть доказательства моей правоты», - заклюает бразилец.

ФИФА посчитала обвинения Аллеманье необоснованными и отказалась приостановить использование спрея.

«Как был отмечено нами в письмах 2015 года, вы не указывали каких-либо патентов, заявлений на патент или любые другие действия в этом отношении в соответствии с каким-либо национальным законодательством. Ваше уведомление содержит только необоснованные и несправедливые обвинения в сторону ФИФА. Мы призываем вас немедленно прекратить это», - говорится в письме организации к бразильцу.

Напомним, с помощью баллончиков с исчезающим спреем судья проводит черту, за которую не могут переступать футболисты, стоящие в «стенке», при назначении штрафного или свободного удара, и отмечает место, с которого будет производиться удар. Пена белого цвета хорошо видна на зеленом газоне в течение минуты, затем она испаряется. Спрей применяется на главных международных турнирах и в крупных национальных чемпионатах.