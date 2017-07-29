Создатель исчезающего спрея для судей требует от ФИФА 35 миллионов долларов

 

Фото: Reuters/ScanPix

Бразилец Гейне Аллеманье, являющийся создателем исчезающего спрея, который судьи используют во время футбольных матчей, требует от ФИФА 35 миллионов за использование его изобретения, сообщает газета Globo.

Аллеманье отправил уведомление в ФИФА на прошлой неделе с просьбой приостановить использование спрея и признать его создателем распылителя. Бразилец также отправил письма в Международный совет футбольных ассоциаций и во все континентальные конфедерации футбола.

«ФИФА притворяется, что не знает обо мне, что я никому ничего не говорил. В моем письме все ясно, патент существует. ФИФА делает вид, что их это не касается, продолжая устраивать грабеж», - заявил Аллеманье.

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Издание обращает внимание, что у бразильца есть на руках патент Национального института промышленной собственности на «пенный распылитель для разграничения и регулирования дистанции в спорте», который был ему выдан в феврале 2010 года.

«Я не ищу признания, весь мир и так знает, что я изобрел спрей. Я хочу получить уважение ФИФА, дело не в 35 млн, я требую справедливости.

Следующим шагом будет продвижение запрета на использование изобретения, я должен убедить в этом судью. Я не рассуждаю категориями «легко» или «трудно», для меня есть «возможно» и «невозможно», и у меня есть доказательства моей правоты», - заклюает бразилец.

ФИФА посчитала обвинения Аллеманье необоснованными и отказалась приостановить использование спрея.

«Как был отмечено нами в письмах 2015 года, вы не указывали каких-либо патентов, заявлений на патент или любые другие действия в этом отношении в соответствии с каким-либо национальным законодательством. Ваше уведомление содержит только необоснованные и несправедливые обвинения в сторону ФИФА. Мы призываем вас немедленно прекратить это», - говорится в письме организации к бразильцу.

Напомним, с помощью баллончиков с исчезающим спреем судья проводит черту, за которую не могут переступать футболисты, стоящие в «стенке», при назначении штрафного или свободного удара, и отмечает место, с которого будет производиться удар. Пена белого цвета хорошо видна на зеленом газоне в течение минуты, затем она испаряется. Спрей применяется на главных международных турнирах и в крупных национальных чемпионатах.


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