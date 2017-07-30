Два фаната погибли в давке на принимавшем финал ЧМ-2010 стадионе

Два фаната погибли в результате давки на стадионе в Йоханнесбурге во время товарищеского матча между южноафриканскими командами «Кайзер Чифс» и «Орландо Пайретс». Об этом сообщает, The Independent.

Давку спровоцировали болельщики, попытавшиеся прорваться на поле с трибуны стадиона, вмещающего 87 тысяч зрителей. Помимо двух погибших, 17 человек получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

Несмотря на давку, матч между «Кайзер Чифс» и «Орландо Пайретс» не был остановлен. Встреча прошла в субботу и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Стадион в Йоханнесбурге принимал финал чемпионата мира 2010 года, в котором сборная Испании победила команду Нидерландов со счетом 1:0 в дополнительное время.

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