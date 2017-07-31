По секрету всему свету: Канделаки рассказала о беременности Исинбаевой

Елена Исинбаева
 

Елена Исинбаева. Фото: AP/Scanpix

Российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинабева снова станет мамой. О ее второй беременности рассказала генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

В своем Twitter Канделаки сначала написала, что второй ребенок появился в семье шахматиста Сергея Карякина. Потом Тина решила по секрету всему свету рассказать о беременности Исинбаевой.

Twitter

Реклама

Первый ребенок Елены Исинбаевой и копьеметателя Никиты Петинова появился на свет в июне 2014 года. Девочку назвали Евой. В конце года счастливые родители сыграли свадьбу.

Исинбаева выиграла золото на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и в 2008 году в Пекине, на Играх 2012 года в Лондоне заняла третье место, а в 2016 году не смогла принять участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за отстранения всей сборной России по легкой атлетике из-за допингового скандала.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR
Дом
Дом, Gauja, 279000 EUR

reklama.vesti.lv

Один из самых популярных телефонов сделан в Латвии Hi-Tech

Один из самых популярных телефонов сделан в Латвии

В Таллине начали курсировать беспилотные автобусы Hi-Tech

В Таллине начали курсировать беспилотные автобусы

Amazon наймет 50 тысяч сотрудников - роботы не справляются Hi-Tech

Amazon наймет 50 тысяч сотрудников - роботы не справляются

Держим кулаки! Наша модель - участница престижнейшего конкурса Wo&Men

Держим кулаки! Наша модель - участница престижнейшего конкурса

Откровенное селфи внучатого племянника королевы произвело фурор Wo&Men

Откровенное селфи внучатого племянника королевы произвело фурор

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATION MANAGER
ADMINISTRATION MANAGER
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
http://alkoutlet.lv

Темы

 