Роналду в испанском суде не признал себя мошенником

 

Фото: Reuters/LETA

Нападающий испанского футбольного клуба «Реал» и сборной Португалии Криштиану Роналду в суде заявил о своей невиновности в деле о неуплате налогов. Заявление португальца опубликовала испанская газета Marca.

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В понедельник в Мадриде состоялось полуторачасовое заседание, в ходе которого судья заслушивал Роналду.

«Испанская налоговая служба знает все подробности моих доходов, я никогда ничего не скрывал и не собирался уклоняться от налогов, - сказал Роналду во время заседания. - Я всегда добровольно заполняю налоговые декларации, потому что считаю, что все мы должны выплачивать налоги в соответствии с нашими доходами».

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Ранее

прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы

в Испании.

Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около 15 млн евро. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 год и части 2014 года спортсмену может грозить тюремный срок до пяти лет.

В июне СМИ появилась информация, что Роналду может покинуть Испанию и перейти в другой клуб из-за налогового скандала, однако, судя по всему, вопрос решится и футболист останется играть в «Реале».

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