Испанский футболист забил красивый гол с середины поля. В свои ворота

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Защитник испанского футбольного клуба «Эйбар» Хосе Анхель забил очень красивый автогол на товарищеском матче с немецким «Шальке 04». Получив мяч на середине поля, он решил сделать передачу вратарю, но перестарался.

Это оказался единственный гол в матче: «Шальке» победил 1:0.

Автогол Анхеля теперь называют претендентом на худший за все время. Но у него есть серьезный соперник: 29 июля полузащитник «Интера» Жоффрей Кондогбья тоже отправил мяч в свои ворота с середины поля. Несмотря на это, «Интер» выиграл у «Челси» со счетом 2:1.

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