Российский гимн оказался под запретом на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила российским спортсменам исполнять и слушать гимн страны на объектах чемпионата мира в Лондоне. Об этом сообщается в регламенте участия нейтральных спортсменов на ЧМ, опубликованном на сайте IAAF.

«Национальный гимн страны нейтрального спортсмена не может исполняться при помощи средств звуковоспроизведения или а капелла рядом с любым объектом, связанным с проведением мероприятия, включая, но не ограничиваясь соревновательным стадионом, разминочными аренами, зоной регистрации, тренировочными аренами и отелями», – говорится в регламенте.

IAAF также запретила россиянам использовать спортивную форму цветов национального флага и изображать символы страны на теле.

Реклама

В чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне, примут участие 19 россиян. Все они будут выступать под нейтральным флагом в связи с дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).