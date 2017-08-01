Роналду может сесть в тюрьму на 7 лет, если его вину полностью докажут

Криштиану Роналду
 

Криштиану Роналду. Фото: AP/LETA

Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду предстал перед судом по делу о неуплате налогов.

Как сообщает AS, португальцу грозит минимум 7 лет тюрьмы в том случае, если его вина будет доказана в полном объеме. Однако данный срок может быть сокращен в несколько раз, если Роналду выплатит все долги и штрафы по налогам.

Сообщается, что

до 11 августа футболист имеет возможность добиться смягчения обстоятельств дела.

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Напомним, испанская прокуратура утверждает, что Роналду использовал созданную в 2010 году «бизнес-структуру» с целью сокрытия своих реальных доходов, полученных за «имиджевые права». Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила 14,7 миллиона евро.

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