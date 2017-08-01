«Барселона» призывает создать коалицию против клуба «Пари Сен-Жермен»

 

Фото: EPA/ScanPix

Руководство «Барселоны» выступило с призывом к футбольным клубам Европы создать коалицию против французского «Пари Сен-Жермена», который намерен выкупить у каталонского клуба бразильского футболиста Неймара, сообщает L'Equipe.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить за трансфер Неймара около 220 миллионов евро, а сам игрок в случае перехода получит 50 миллионов.

Бразилец также может стать послом чемпионата мира 2022 года в Катаре, за что получит 300 миллионов евро, 222 из которых пойдут на оплату отступных за разрыв контракта с каталонцами.

Реклама

Как отмечает французское издание, боссы «Барселоны» обвиняют ПСЖ в попытке разрушить современные порядки в европейском футболе и нечестным способом обойти принцип финансового fair play.

При этом руководство «Барсы» дало понять, что будет до последнего препятствовать успешному завершению перехода Неймара в французский клуб.

Неймар перешел в «Барселону» летом 2013 года из бразильского «Сантоса». В составе каталонцев он стал двукратным чемпионом Испании и трехкратным обладателем Кубка страны, по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубки Испании и УЕФА, клубный чемпионат мира.

В активе форварда 77 матчей и 52 гола за сборную Бразилии, с которой он стал победителем домашнего Кубка конфедераций - 2013. Также на его счету золото Олимпийских игр - 2016 в Рио-де-Жанейро.

Еще по этой теме
Неймар забил свой 100-й гол за «Барселону»

Неймар забил свой 100-й гол за «Барселону»

Неймар – самый дорогой игрок мира, Роналду – вне десятки

Неймар – самый дорогой игрок мира, Роналду – вне десятки

Неймару советуют покинуть «Барселону», чтобы выйти из тени Месси

Неймару советуют покинуть «Барселону», чтобы выйти из тени Месси


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 76900 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR
Дом
Дом, Gauja, 279000 EUR

reklama.vesti.lv

Гороскоп Павла Глоба на август 2017 года: что ждет каждого Wo&Men

Гороскоп Павла Глоба на август 2017 года: что ждет каждого

Где в Латвии следить за звездами? Hi-Tech

Где в Латвии следить за звездами?

Ученые связали длительный сон с кошмарами Hi-Tech

Ученые связали длительный сон с кошмарами

СМИ: Алле Пугачевой стало плохо за кулисами «Жары» Showbiz

СМИ: Алле Пугачевой стало плохо за кулисами «Жары»

Сеть рассмешил хомяк, ставший жертвой фитнеса Wo&Men

Сеть рассмешил хомяк, ставший жертвой фитнеса

Футбол

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
VADĪBAS ASISTENTS/-E
VADĪBAS ASISTENTS/-E
SALES REPRESENTATIVE
SALES REPRESENTATIVE
http://alkoutlet.lv

Темы

 