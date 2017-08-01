«Барселона» призывает создать коалицию против клуба «Пари Сен-Жермен»

Руководство «Барселоны» выступило с призывом к футбольным клубам Европы создать коалицию против французского «Пари Сен-Жермена», который намерен выкупить у каталонского клуба бразильского футболиста Неймара, сообщает L'Equipe.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить за трансфер Неймара около 220 миллионов евро, а сам игрок в случае перехода получит 50 миллионов.

Бразилец также может стать послом чемпионата мира 2022 года в Катаре, за что получит 300 миллионов евро, 222 из которых пойдут на оплату отступных за разрыв контракта с каталонцами.

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Как отмечает французское издание, боссы «Барселоны» обвиняют ПСЖ в попытке разрушить современные порядки в европейском футболе и нечестным способом обойти принцип финансового fair play.

При этом руководство «Барсы» дало понять, что будет до последнего препятствовать успешному завершению перехода Неймара в французский клуб.

Неймар перешел в «Барселону» летом 2013 года из бразильского «Сантоса». В составе каталонцев он стал двукратным чемпионом Испании и трехкратным обладателем Кубка страны, по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубки Испании и УЕФА, клубный чемпионат мира.

В активе форварда 77 матчей и 52 гола за сборную Бразилии, с которой он стал победителем домашнего Кубка конфедераций - 2013. Также на его счету золото Олимпийских игр - 2016 в Рио-де-Жанейро.

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