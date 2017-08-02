Неймар на тренировке попрощался с футболистами «Барселоны»

Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар сообщил футболистам каталонского клуба, что точно продолжит карьеру во французском «Пари Сен-Жермен», пишет sport.es.

Футболист, вернувшийся из Китая, где участвовал в рекламных мероприятиях, прибыл на тренировочную базу «Барселоны» сегодня утром. Издание отмечает, что форвард в разговоре со своими партнерами заявил, что покидает команду, а его следующим клубом станет «Пари Сен-Жермен», после чего покинул базу.

Ранее сообщалось, что клуб из столицы Франции готов заплатить за трансфер Неймара около 220 миллионов евро, а сам игрок в случае перехода получит 50 миллионов. Также бразилец может стать послом чемпионата мира 2022 года в Катаре, за что получит 300 миллионов евро, 222 из которых пойдут на оплату отступных за разрыв контракта с каталонцами.

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Такое развитие ситуации разозлило руководство «Барселоны», которое призвало европейские клубы создать коалицию против «Пари Сен-Жермен». По мнению боссов каталонского клуба, парижане разрушают современные порядки в европейском футболе и нечестным способом хотят обойти принцип финансового fair play.

Неймар перешел в «Барселону» летом 2013 года из бразильского «Сантоса». В составе каталонцев он стал двукратным чемпионом Испании и трехкратным обладателем Кубка страны, по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубки Испании и УЕФА, клубный чемпионат мира.

В активе форварда 77 матчей и 52 гола за сборную Бразилии, с которой он стал победителем домашнего Кубка конфедераций - 2013. Также на его счету золото Олимпийских игр - 2016 в Рио-де-Жанейро.

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