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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси попрощался с одноклубником Неймаром. Аргентинец сделал запись на странице в Instagram.

«Я с большим удовольствием провел все эти годы с тобой, мой друг Неймар. Я желаю тебе удачи на новом этапе твоей жизни», — написал Месси.

Ранее в среду, 2 августа, «Барселона» подтвердила намерение 25-летнего бразильца покинуть команду. Нападающий решил перейти во французский ПСЖ.

Сумма трансфера должна составить 222 миллиона евро, прописанные в контракте игрока.

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Неймар выступает за каталонский клуб с 2013 года. Его контракт с сине-гранатовыми действует до лета 2021-го. В прошлом сезоне футболист принял участие в 30 матчах испанской примеры, в которых забил 13 мячей и отдал 16 результативных передач.

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