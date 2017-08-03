Латвиец умер во время благотворительного веломарафона в Лондоне

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

67-летний Марис Озолс скончался от сердечного приступа во время участия в благотворительном марафоне Prudential RideLondon, пишет Daily Mail.

Марис Озолс, отец четверых детей, скончался от сердечного приступа 31 июля, который с ним случился на 13 мили соревнований (дистанция всего составляла 46 миль).

По словам членов большой семьи, ранее у мужчины не было проблем с сердцем. Более того, Марис вел достаточно активный образ жизни, занимаясь несколько раз в неделю плаванием и йогой.

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Дочка Мариса - Катя опубликовала в Facebook в память об отце фото с последнего совместного отпуска.

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Prudential RideLondon – это трехдневный веломарафон, который проводится в столице Великобритании с 2012 года. В нем участвуют велосипедисты всех возрастов.


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