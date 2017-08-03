Слуцкий сравнил себя с Юрием Гагариным

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий, который первым из российских специалистов возглавил английский футбольный клуб, сравнил себя с Юрием Гагариным.

«Халл» по итогам прошлого сезона вылетел из английской премьер-лиги. Слуцкий, возглавлявший ранее ЦСКА и сборную России, был назначен главным тренером «тигров» в июне.

«Я несу большую ответственность перед клубом, болельщиками и россиянами, которые оказали мне большую поддержку после того, как я приступил к работе здесь, - приводит слова Слуцкого официальный сайт «Халл Сити«. - Я для них как Юрий Гагарин! Я первый человек из России, который тренирует в английском футболе, и для меня это действительно важное время. У меня положительный настрой перед началом сезона. Я верю в игроков, они верят в мои принципы, и, надеюсь, мы сможем достичь хороших результатов».

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Первый официальный матч в сезоне «Халл Сити» проведет в гостях против клуба «Астон Вилла» 5 августа.