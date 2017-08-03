Неймар выкупил контракт у «Барселоны» за 222 миллиона евро

Бразильский футболист Неймар выкупил свой контракт с испанской «Барселоной» за 222 миллиона евро. Об этом сообщается в четверг, 3 августа, на сайте каталонского клуба.

Такая сумма отступных была прописана в соглашении бразильца с каталонцами. Теперь требования финансового fair play не помешают французскому ПСЖ заключить соглашение с форвардом, так как бразилец стал свободным агентом.

Ранее в четверг, 3 августа, сообщалось, что испанская примера отказаласьрегистрировать трансфер Неймара во французский клуб.

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Бразилец перешел в каталонский клуб в 2013 году. Его контракт с сине-гранатовыми действовал до лета 2021-го. В прошлом сезоне форвард принял участие в 30 матчах испанской примеры, в которых забил 13 мячей и отдал 16 результативных передач.

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