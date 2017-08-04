Путину предложили стать главным тренером сборной России по футболу

Президент РФ Владимир Путин обсудил перспективы российской сборной по футболу на чемпионате мира с главой муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадимом Семеновым, пригласившим главу государства на 100-летие города, сообщает ТАСС.

После мероприятия Путин позвал Семенова поговорить, угостил чаем из шиповника. Глава государства предложил рассказать о празднике, который предстоит в городе по случаю юбилея, а потом в процессе разговора поинтересовался у Семенова его мнением о том, как российская сборная будет играть на чемпионате мира.

«Честно? Плохо», - высказал свою точку зрения глава муниципального образования. Президент не согласился со своим гостем. «Почему это плохо-то? Почему это пессимизм такой? Может быть, не выиграем, но почему будем плохо играть-то?» - сказал Путин.

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В ответ Семенов выразил мнение, что российские футболисты «заиграют», только если тренером станет сам президент.

«Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеется на то, что ребята будут стараться»,

- сказал Путин, выразив надежду на достойную игру российских футболистов.