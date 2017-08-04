Неизвестные украли все трофеи итальянской теннисистки

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Обладательница карьерного Большого шлема в парном разряде итальянка Роберта Винчи сообщила, что неизвестные похитили из ее дома все трофеи, которые спортсменка завоевала за карьеру.

"Несколько дней назад мой дом в Таранто ограбили. Воры украли не только различные ценности, но и те вещи, которые значимы для меня эмоционально – мои трофеи. И хотя это просто символы, они каждый день напоминали мне, для чего я все еще тренируюсь, выхожу на корт и стараюсь прибавлять.

Это трусливый и глупый поступок. Я хотела бы знать, кто теперь владеет трофеями, в которых заключены мои воспоминания, слезы, пот, усталость, улыбки, преданность делу и жертвы, на которые я пошла", – написала Винчи в Instagram.

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Отметим, что на счету 34-летней Винчи имеется 10 титулов WTA в одиночном разряде и 25 титулов в парном. Спортсменка занимает 37-ю строчку мирового рейтинга.

Напомним, в декабре прошлого года еще одна теннисистка, чешка Петра Квитова, стала жертвой вооруженного нападения в собственной квартире.


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