Британец Фара взял первое золото ЧМ-2017 и стал шестикратным чемпионом

Четырехкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара выиграл золотую медаль в беге на 10000 метров на чемпионате мира по легкой атлетике. Фара стал первым чемпионом соревнований в Лондоне.

Стайер финишировал со временем 26 минут 49,51 секунды, установив лучший результат сезона в мире. Второе место занял угандиец Джошуа Чептегеи, показавший личный рекорд (26.49,94), бронза досталась кенийцу Полу Тануи (26.50,60).

В прошлом году британца признали легкоатлетом года в Европе, хотя допинговые разговоры вокруг его персоны были в самом разгаре.

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Шумиха вокруг Фары началась из-за хакерской группы Fancy Bears, которая опубликовала список спортсменов, употреблявших допинг. В нем оказалось имя четырехкратного олимпийского чемпиона.

Впоследствии продолжала появляться информация о применении Фарой запрещенных препаратов, но чиновники WADA решили закрыть глаза на обвинения в адрес спортсмена.





