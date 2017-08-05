Из-за полученной травмы для латвийской легкоатлетки чемпионат мира завершился досрочно

Из-за полученной травмы для одной из главных надежд Латвии Лауры Иканиеце-Адмидини чемпионат мира в Лондоне завершился досрочно.

Во время забега Икауниеце-Адмидиня споткнулась на пятом барьере. Семиборка выбыла из-за травмы после первого же вида программы — стометровки с барьерами. Ее результат составил 13,71 секунды (15-е место), что хуже личного рекорда на 0,61 секунды. Икауниеце-Адмидиня набрала 1020 очков, а ставшая лидером после первого вида программы голландка Надин Визэр пробежала за 12,85 секунды, заработав 1147 очков.

После окончания первого вида программы латвийскому телевидению сообщили, что Икауниеце-Адмидиня не выйдет на старт в семиборье на ЧМ-2017, так как полученная травма слишком серьезна, чтобы продолжать выступления.