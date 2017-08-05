Российский легкоатлет на чемпионате мира наорал на судью и назвал его уродом

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Российский толкатель ядра Александр Лесной после своего квалификационного выступления на чемпионате мира по легкой атлетике обрушился с критикой на судью, обслуживающего квалификационные старты.

«Судья – урод полный, просто мне две попытки засудил. Ни за что два крестика поставил. Первая попытка была хорошая, с ней я бы прошел квалификацию 100%. Сделал ее, потом поворачиваюсь - крестик. Сразу на табло не посмотрел, потому что был уверен - там за 20,50. Подхожу к судье, спрашиваю – за что? Он ничего не говорит. Я наорал на него», - отметил Лесной.

В итоге Лесной с результатом 19,67 метра не смог квалифицироваться в финал соревнований, заняв 26-е место.

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После окончания соревнований российская сторона поняла, что прав все же оказался судья.

«Ошибка была, мы ее увидели на записи. Таким образом, смысла подавать официальный протест не было», - заявила начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова.

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