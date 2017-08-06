Усейн Болт стал лишь третьим в своей последней стометровке

 

Фото: AP/Scanpix

Американец Джастин Гэтлин, ранее дважды попадавшийся на употреблении допинга, завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне в забеге на 100 метров. Знаменитый уроженец Ямайки Усэйн Болт, для которого этот турнир является последним в карьере, финишировал лишь на третьем месте. Серебро досталось еще одному американцу - Кристиану Коулману.

Как отмечает Reuters, столь знаменательное событие для легкой атлетики было без энтузиазма встречено болельщиками на трибунах: Гэтлина освистывал весь стадион. Дело в том, что в 2006 году в крови спортсмена было обнаружено повышенное содержание тестостерона, его отстранили от соревнований на восемь лет, но затем срок был сокращен вдвое. До этого он также подвергался дисквалификации за амфетамины, однако ему удалось оспорить это решение, объяснив положительную пробу медикаментами, которые он принимал с детства.

Когда на табло загорелись результаты забега, собравшиеся на стадионе начали скандировать имя Усэйна Болта.

В этот момент Болт подошел к Гэтлину, приобнял его и заявил, что тот не заслуживает подобного неуважения.

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«Мы всегда соперничаем на дорожке, но в разминочной зоне мы шутим и хорошо проводим время. Первое, что он сделал, это поздравил меня и сказал, что я не заслуживал освистывания. Это был последний забег Болта. На протяжении своей карьеры он являлся для меня идеальным образцом спортсмена, каким я сам бы хотел стать», - заявил Гэтлин.

Сам Болт после забега отметил, что проиграл забег из-за плохого старта. Уроженец Ямайки и ранее отличался не лучшим стартом, но затем отыгрывал отставание на дистанции. Повторить такой трюк сегодня у него не вышло: сказываются возраст и былые травмы.

«Мне нужно было находится в лучшей позиции на отметке в 30 метров, чтобы выиграть забег, но я находился в недостаточно хорошей форме для этого. Я приложил все усилия, но мое тело уже дает мне знать, что пора уходить», - добавил знаменитый бегун.


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