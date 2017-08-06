У МОК появился новый способ доказать вскрытие допинг-проб

Глава МОК Томас Бах
 

Глава МОК Томас Бах. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Судмедэксперты нашли новый метод анализа царапин на пробирках с допинг-пробами. По словам Томаса Баха, это позволит доказать их нелегальное вскрытие в ходе Олимпиады в Сочи.

Судмедэксперты нашли метод, с помощью которого можно будет получить доказательства нелегального вскрытия допинг-проб во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщил агентству dpa президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach).

«Пару недель назад был найден метод, благодаря которому можно провести юридически обоснованную судебно-медицинскую экспертизу царапин на пробирках (с допинг-пробами спортсменов. - Ред.)», - подчеркнул глава МОК. Он выразил надежду на то, что эта экспертиза будет проведена в кратчайшие сроки с тем, чтобы принять решение по поводу возможных штрафных мер в отношении РФ до октября 2017 года.

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22 июня Томас Бах заявил, что МОК введет санкции в отношении России за использование допинга на Олимпиаде в Сочи.

В декабре 2016 года независимая комиссия WADA под руководством канадского специалиста Ричарда Макларена установила, что более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта могли быть причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами. После этого МОК создал специальную комиссию для расследования применения допинга атлетами из РФ, выступавшими на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, а также летних Играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году.


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