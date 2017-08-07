«Арсенал» по пенальти обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии

«Арсенал» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии. Основное время встречи на стадионе «Уэмбли» в Лондоне завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «канониры» — 4:1.

На 46-й минуте Виктор Мозес вывел «Челси» вперёд, воспользовавшись передачей головой от Гари Кэхилла. На 80-й минуте Педро Родригес пошёл в подкат сзади против Мохамеда Эль-Ненни и получил прямую красную карточку. «Арсенал» воспользовался штрафным ударом — новичок клуба Зеад Колашинац сравнял счёт после навеса от Гранита Джаки.

В серии пенальти, которая проводилась по новой системе под названием ABBA, ключевыми оказались промахи Тибо Куртуа и Альваро Мораты. «Канониры» переиграли синих со счётом 4:1.

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«Арсенал» в 15-й раз в истории выиграл Суперкубок Англии. На счету «Челси» 4 победы в этом мини-турнире. Рекордсменом же по количеству выигранных Суперкубков является «Манчестер Юнайтед» — 21.