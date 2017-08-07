Итальянская теннисистка попалась на допинге

Обладательница карьерного Большого шлема в парном разряде итальянка Сара Эррани провалила допинг-тест, сообщает Corriere della Sera. В ближайшее время Международная теннисная федерация (ITF) сделает официальное заявление по этому поводу.

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По информации источника, в допинг-пробе теннисистки, взятой еще в начале текущего года, были обнаружены следы гормонального стимулятора – аримидекса, который считается допингом, если не применяется для лечения онкологических заболеваний, которых у теннисистки не было.

Федерация тенниса Италии уже наняла врачей и юристов для защиты Эррани, сама спортсменка планирует собрать специальную пресс-конференцию, на которой прояснит ситуацию.

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За свою карьеру 30-летняя Эррани завоевала девять турниров WTA в одиночном разряде. В последний раз итальянка выходила на корт на прошлой неделе, когда во втором раунде завершила выступление на турнире в Вашингтоне.

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