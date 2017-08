Названа сумма гарантированного гонорара Мэйуэзера за бой с Макгрегором

Мэйуэзер заработает 100 миллионов долларов, Макгрегор — 30 миллионов. Эта сумма гарантированная, спортсмены получат ее независимо от результата поединка. Сюда не включены бонусы за победу, а также процент с продажи билетов и платных трансляций (pay-per-view), из-за чего гонорар может быть увеличен в несколько раз.

Here's the purse info from the NSAC. Floyd getting 100 million, Conor getting 30 million. #MayMac pic.twitter.com/twvBE2WGnE— Marcus Vanderberg (@marcowill) 26 August 2017