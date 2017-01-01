Рижское «Динамо» отыгралось за 13 секунд до сирены и победило в овертайме

В понедельник рижское «Динамо» провело четвертый выездной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. На этот раз соперниками команды Сандиса Озолиньша стала ханты-мансийская «Югра»: интрига на площадке сохранялась до последних секунд матча, но в итоге сильнее оказались рижане, победившие в овертайме со счетом 3:2.

Первый период начался с атак рижан, однако уже на шестой минуте Елисеев заработал удаление и рижане остались в меньшинстве.

Хозяева площадки воспользовались преимуществом в одного игрока и быстро открыли счет - отличился Иван Лекомцев.

В оставшееся до перерыва время рижане пытались отыграться, команды обменялись удалениями, но счет на табло не изменился.

В начале второго периода шайба побывала в воротах «Динамо» во второй раз, однако засчитана она не была, так как арбитры зафиксировали опасную игру высоко поднятой клюшкой.

Через несколько минут в хоккейном холле внезапно пропало электричество, и хоккеисты погрузились во тьму. В результате, игру пришлось прервать, пока освещение не восстановилось.

За 40 секунд до второго перерыва «Югра» увеличила разрыв в счете -

Павел Ворфоломеев убежал один на один с Джастином Питерсом и точно бросил в дальний угол.

В третьем периоде гораздо больше и опаснее атаковали рижане, иногда россиян от пропущенной шайбы спасало лишь чудо, к примеру, Денни Кристо не сумел поразить практически пустые ворота.

На 13-й минуте периода «Югра» осталась втроем против пятерых рижан, которые просто не могли упустить такой шанс -

с передач Микса Индрашиса и Денни Кристо шайбу забросил Брендон Макмиллан.

Под занавес периода Сандис Озолиньш решил заменить вратаря на шестого полевого игрока, рижское «Динамо» прижало противника к воротам, и за 13 секунд до финальной сирены Микс Индрашис сумел сравнять счет и перевести игру в овертайм!

В овертайме команды умудрились быстро заработать по удалению и продолжить игру 3 на 3, где сильнее оказалось «Динамо» -