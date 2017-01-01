Остапенко впервые в карьере вышла в третий круг US Open

Латвийская теннисистка Алена Остапенко вечером в четверг со счетом 6:4, 6:4 обыграла Сорану-Михаэлу Кырстю из Румынии и впервые в своей карьере вышла в третий круг Открытого чемпионата США. Игра продолжалась 1 час и 32 минуты.

Отметим, что на данный момент Остапенко занимает в международном рейтинге WTA 12-е место, тогда как Кырстя расположилась на 54-й строчке. За выход в третий круг Алена заработала 130 рейтинговых очков и премию в размере 144 тыс. долларов.

20-летняя Остапенко на US Open выступает в третий раз, и до этого она достигала максимум второго круга.

Напомним, ранее в четверг в третий круг турнира вышла Анастасия Севастова, тогда как Эрнест Гулбис потерпел поражение и закончил выступление на Открытом чемпионате США.