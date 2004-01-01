Шарапова рассказала об отношении к Серене Уильямс

«Первый раз я играла с Сереной за несколько месяцев до того «Уимблдона» (в 2004 году, — прим. «Ленты.ру»), который я у нее выиграла. Меня тогда поразил ее характер, ее сила, ее талант. Она заставила меня почувствовать себя маленькой девочкой — до сих пор иногда заставляет», — сказала Шарапова.

По словам пятикратной победительницы турниров Большого шлема, она относится к Уильямс с большим уважением. «О наших отношениях очень много говорят; нас постоянно сравнивают в разных рейтингах доходов. Но несмотря на наши противостояния на корте и за его пределами, я уверена, что мы обе друг друга безмерно уважаем. Мне бы хотелось, чтобы нас больше объединяли, а не противопоставляли друг другу», — добавила 30-летняя россиянка.

16 августа Уильямс объяснила хорошее отношение болельщиков к Шараповой цветом кожи.

В рейтинге самых богатых спортсменок мира, опубликованном 14 августа, Серена Уильямс второй год подряд победила. Шарапова не вошла в десятку впервые с 2005 года.