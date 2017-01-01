Остапенко проиграла россиянке на Открытом чемпионате США

Латвийская теннисистка Алена Остапенко в третьем круге Открытого чемпионата США уступила россиянке Дарье Касаткиной — 3:6, 2:6. Таким образом, 20-летняя рижанка не сумела взять реванш у своей сверстницы за поражение в финале турнира в Чарльстоне в апреле этого года.

Поединок продолжался 1 час 11 минут. Касаткина дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, 11 раз пробила навылет, сделала 13 невынужденных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Остапенко 1 эйс, 4 двойные, 23 виннерса, 38 ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6 - сообщает портал championat.com.

Следующей соперницей Дарьи, которая впервые вышла в четвертый раунд на турнире «Большого шлема», станет эстонка Кайя Канепи.