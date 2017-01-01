Евробаскет-2017: латвийские спортсмены подхватили инфекцию

Перед матчем с Великобританией в рамках чемпионата Европы-2017, латвийских баскетболистов поразила инфекция, из-за чего двум спортсменам пришлось пропустить воскресную тренировку.

«Со здоровьем не совсем хорошо. Все не смогли принять участие в тренировку, а из тех, кто был, многие чувствовали себя плохо. Врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее разобраться с ситуацией», - сказал главный тренер команды Айнарс Багатскис.

Отмечается, что причиной недомогания участников команды может быть пища, однако тренер отрицает такое предположение.

Как сообщалось ранее, 2 сентября, во втором туре группового этапа Латвия обыграла Бельгию со счетом 92:64 (24:25, 23:8, 16:22, 29:9).