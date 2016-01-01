На теннисном турнире US Open задержали жителя Эстонии за мошенничество

На престижном теннисном турнире US Open первого сентября был задержан житель Эстонии за нарушение запрета на посещение турнира. Ему запретили посещать открытое первенство США по теннису в 2016 году, потому что он передавал результаты розыгрышей, на которые делались ставки в онлайн-режиме.

В 2016 году суд запретил на 20 лет жителю Эстонии посещать матчи турнира US Open, так как мужчина передавал информацию об исходе розыгрышей своим подельникам, которые делали ставки в режиме онлайн, сообщает портал новостей вещания со ссылкой на издание Daily News.

Поскольку трансляция матчей идет с небольшой задержкой, такая схема дает возможность ставить на уже завершившиеся розыгрыши, исход которых уже известен.

В нынешнем году его снова заметили на матчах, он был арестован и доставлен в полицейский участок.