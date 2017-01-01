Гонщик Льюис Хэмилтон возглавил личный зачет «Формулы-1»

«Нигде, кроме Сильверстоуна, не чувствуешь такой энергии, - приводит слова британца Sky Sports. - Моя команда проделала восхитительную работу. Машина работала фантастически. Мощность «Мерседеса» лучше, чем мощность «Феррари«. А вот старт был непростым: уровень сцепления был довольно низким. На трассе было много британских болельщиков, и я рад этому».

Второе место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, третье - немец Себастьян Феттель на «Феррари».

После второй победы подряд Хэмилтон (238 очков) вышел в лидеры зачета пилотов. На втором месте располагается Феттель (235), на третьем - Боттас (197).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят в воскресенье финишировал 12-м. Следующий этап пройдет в Сингапуре с 15 по 17 сентября.





