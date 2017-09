Шарапова вылетела с US Open, ее обыграла Севастова

Встреча состоялась в воскресенье, 3 сентября, и завершилась победой Севастовой в трех сетах — 5:7, 6:4, 6:2. Соперницы провели на корте 2 часа 16 минут, сообщает Lenta.ru.

Севастова вышла в четвертьфинал US Open, где сыграет с американкой Слоан Стивенс, оказавшейся сильнее немки Юлии Гергес. Шарапова попала на турнир, получи wild card (специальное приглашение) организаторов.

Анастасия Севастова ранее одержала победу над соперницей из Хорватии Донной Векич в третьем круге Открытого чемпионата США, после чего и вышла на Шарапову.

Напомним, первая ракетка Латвии Алена Остапенко в третьем круге Открытого чемпионата США уступила россиянке Дарье Касаткиной — 3:6, 2:6. Таким образом, 20-летняя рижанка не сумела взять реванш у своей сверстницы за поражение в финале турнира в Чарльстоне в апреле этого года.

30-летняя Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». Россиянка выигрывала Открытый чемпионат США в 2006 году.

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.

No.16 Anastasija Sevastova sends off Maria Sharapova 5-7, 6-4, 6-2 to return to the US Open QFs 🇱🇻 https://t.co/BkelWHZgVj #usopen pic.twitter.com/eD6jR4sjDu— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2017