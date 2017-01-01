В напряженной борьбе латвийские баскетболисты одержали победу над Турцией

Сегодня (7 сентября) сборная Латвии в заключительном матче на групповом этапе чемпионата Европы по баскетболу обыграла Турцию с результатом 89:79 (24:22, 23:16, 22:25, 20:16). Как отмечает портал championat.com - команда Айнара Багатскиса показывала уверенную игру практически на протяжении всего матча.
Во второй половине игроки сборной Турции пытались навязать борьбу оппонентам, однако в нужные моменты сборная Латвии сумела сохранить хладнокровие и довести матч до итоговой победы — 89:79
Самым результативным в составе победителей стал форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис, набравший 28 очков.