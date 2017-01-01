Рижское «Динамо» пропустило шесть безответных шайб от «Барыса»

Пятое поражение подряд в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги нашего «Динамо». На своей площадке со счетом 0:6 команда проиграла казахстанскому «Барысу».

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» разгромил «Динамо» в Риге. Казахстанская команда, вдохновленная яркой победой над «Салаватом Юлаевым», выдала феерию и в столице Латвии.

Заброшенными шайбами в составе астанинской команды отметились Найджел Доус, оформивший дубль, Даррен Диц, Константин Пушкарёв, Роман Савченко и Линден Вей. Вратарь Хенрик Карлссон провёл матч на ноль, отразив 21 бросок.

После второго периода зрители уже начали покидать трибуны.

«Динамо» (Рига) - «Барыс» (Астана) 0:6 (0:2, 0:4, 0:0)

Шайбы забросили:

0:1 Доус (Вей, Даллмэн), 5.11, ГБ

0:2 Диц (Вей, Фрэттин), 13.52

0:3 Пушкарев (Сен-Пьер, Михайлис), 24.07

0:4 Савченко (Сен-Пьер, Михайлис), 29.38, ГБ

0:5 Доус (Фрэттин, Вей), 31.42

0:6 Вей (Диц, Фрэттин), 38.36, ГБ

Вратари: Питерс (Калниньш, 29.38) - Карлссон

Статистика матча: Броски: 41-55 ; Броски в створ: 21-32 ; Голы: 0-6 ; Вбрасывания: 29-26 ; Блокированные броски: 7-13 ; Силовые приемы: 23-22 ; Фол против игрока: 4-8 ; Штраф: 18-10