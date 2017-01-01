Жозе Моуринью отказался пожать руку тренеру «Сток Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался пожимать руку наставнику «Сток Сити» Марку Хьюзу, потому что валлийский специалист пытался добиться удаления португальца во время матча чемпионата Англии по футболу, сообщает ESPN.

Субботняя игра четвертого тура Премьер-лиги на поле «Сток Сити» завершилась со счетом 2:2. Моуринью после матча отказался от традиционного жеста, а Хьюз объяснил это решение тренера «МЮ» реакцией на неудачный результат.

"Я толкнул его, потому что он был в моей технической зоне, - сказал Хьюз, комментируя ситуацию. - Может, поэтому он не захотел пожать мне руку. Может, это потому, что ничья видится ему плохим результатом, учитывая, что все ожидали победы "Манчестер Юнайтед".

Впрочем есть и другая точка зрения на эту историю: Моуринью разозлился из-за того, что Хьюз попросил рефери Нила Суорбрика удалить португальца, вошедшего в техническую зону хозяев, и при этом еще оскорбил рулевого «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» сейчас возглавляет турнирную таблицу с десятью очками, опережая после четырех туров «Манчестер Сити» (10) по дополнительным показателям.