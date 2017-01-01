Микелис Редлих скоро может вернуться в ряды рижского «Динамо»

В рамках 10-го сезона игр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рижское «Динамо» в понедельник отправляется на выезд, где проведет 5 игр. К третьей игре в команду может вернуться Микелис Редлих, который в начале сезона сломал челюсть, сообщает клуб.

Игры выездной серии начнутся во вторник в Уфе против команды «Салават Юлаев», в четверг пройдет встреча с клубом «Сочи», в воскресенье — с хельсинским «Йокеритом», а на следующей неделе предусмотрена игры с «Ак Барс» (Казань) и «Нефтехимик» (Нижнекамск).

У рижан сложный период, поскольку в пяти домашних играх они потерпели фиаско пять раз, к тому же в этих играх они забили всего четыре шайбы. Команда с 5 пунктами занимает предпоследнее место в Западной конференции.

На выездные игры с командой не поехали Роберт Липсберг и Френк Разгалc, которых отправили в фарм-клуб «Лиепая». Из-за травмы дома остались вратарь Антон Наумов, защитник Гунтис Галвиньш и нападающий Колтон Гиллис.

В свою очередь, нападающий Микелис Редлихс, который в первой игре сезона сломал челюсть, мог бы присоединиться к команде в Хельсинки, где в воскресенье предусмотрена третья из пяти игр в этом выездном туре.

Ближайшие игры «Динамо» (Рига):

12 сентября, 17:00, Уфа (Россия), «Салават Юлаев « - «Динамо» (Рига);

14 сентября, 19:30, Сочи (Россия), «Сочи» - «Динамо» (Рига);

16 сентября, 16:00, Хельсинки (Somija), «Йокерит» - «Динамо» (Рига);

18 сентября, 19:30, Казань (Россия), «Ак Барс» - «Динамо» (Рига);

20 сентября, 19:30, Нижнекамс (Россия), «Нефтехимик» - «Динамо» (Рига).