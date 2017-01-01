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Пауэрлифтера из РФ дисквалифицировали за Путина

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Во время награждения на чемпионате Европы по классическому жиму в Финляндии пауэрлифтер из Якутии паралимпиец Владимир Балынец расстегнул куртку и показал футболку с Путиным. Это стало причиной дисквалификации со стороны Международной федерации пауэрлифтинга (IPF). Об этом сообщает Советский спорт.

Инцидент произошел в августе на чемпионате Европы по классическому жиму в Финляндии.

Дисциплинарный комитет ФПР расценил действия россиянина как нарушение статьи 3.4 IPF, в которой запрещается демонстрация политических и религиозных символов.

«Для самого Балынца эта футболка не только приносит удачу, но стала уже чем-то вроде талисмана. Теперь российскому пауэрлифтеру придется прятать свой «оберег» под кофту и носить поближе к телу», - пишет издание.

Владимир Путин Россия
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