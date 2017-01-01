Евробаскет: Латвия в упорной борьбе проиграла Словении и не смогла пройти в полуфинал

Сборная Латвии в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу уступила сборной Словении со счетом 97:103 (23:34, 32:17, 11:25, 31:27) и не смогла пройти в полуфинал.

Матч проходил в напряженной борьбе, с постоянными рывками одной из команд. Уже в первой четверти словенцы набросали в корзину наших баскетболистов 34 очка, поведя в счёте 34:23. Однако уже во втором игровом отрезке отличную игру показала Сборная Латвии, которая ушла на перерыв в статусе лидера — 55:51.



В третьей четверти очередной спурт организовали балканцы, сумевшие перед заключительной десятиминуткой оторваться на 10 очков.

В завершающие минуты встречи команда Багатскиса пыталась отыграться, однако хладнокровное исполнение словенцами штрафных и уверенная игра противников на последних минутах встречи, не дали возможность это сделать- сообщает championat.com.

Самым результативным в составе Сборной Латвии стал форвард Кристапс Порзингис (34)

В полуфинале Словения встретится с командой Испании, ранее обыгравшей Германию со счетом 84:72.