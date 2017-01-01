Команда Porsche может вернуться в «Формулу-1» впервые с 1962 года

Германский производитель автомобилей Porsche планирует в 2021 году после долгого перерыва вернуться в чемпионат мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», полностью выкупив команду Red Bull, утверждает Motorsport Magazine.

По данным источника, в случае заключения данной сделки состав и инфраструктура существующей команды не будут подвергнуты никаким изменениям.

Отмечается, что компания, производящая энергетические напитки, уже достигла поставленных маркетинговых целей и больше не намерена тратить огромные деньги на содержание конюшни.

Ранее сообщалось, что Porsche может вернуться в «Формулу-1» в качестве поставщика моторов, однако

теперь речь идет о полноценном представительстве в виде собственной гоночной команды.

Команда Porsche Motorsport, представляющая легендарный автоконцерн, постоянно участвует и побеждает во многих гонках. На сегодняшний день на ее счету более 34 тысяч побед, что делает компанию самым титулованным производителем в истории.

В «Формуле-1» команда дебютировала в 1957 году, а последнюю гонку провела в 1962-м. С тех пор Porsche возвращался в «королевские гонки» только в качестве производителя двигателей, тогда как команда сосредоточилась на выступлении в соревнованиях на выносливость.

Команда Red Bull выступает в «Формуле-1» с 2005 года и с тех пор четыре раза становилась обладателем Кубка конструкторов. В нынешнем сезоне она идет на третьем месте, уступая только Mercedes и Ferrari.