Избивавшему китайцев хоккеисту дали шанс вернуться в КХЛ

Бывший защитник казахстанского «Барыса» Дамир Рыспаев вернется в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) после испытательного срока в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит «Чемпионат.com».

«Видимо, человек раскаялся. Мы обсудили этот вопрос на совете директоров. Месяц мы разрешили играть Рыспаеву в ВХЛ. Если он пройдет испытательный срок и будет себя вести подобающим образом, то вернется в КХЛ. Мы общались с президентом «Барыса». Рекомендации по Рыспаеву даны спортивно-дисциплинарному комитету КХЛ», — заявил Чернышенко.

По словам президента лиги, окончательное решение о будущем защитника, в настоящий момент выступающего за казахстанский «Номад», будет принято после заседания КДК.

В августе 2016 года Рыспаев был бессрочно дисквалифицирован за избиение четырех игроков китайского «Куньлунь Ред Стар». Инцидент произошел во время встречи на Кубок президента Казахстана. В мае следующего года КХЛ отказалась помиловать хоккеиста.