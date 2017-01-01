Сборная России проиграла сербам в полуфинале Евробаскета

Встреча прошла в пятницу, 15 июля, в Стамбуле и завершилась со счетом 79:87. Самым результативным игроком матча стал защитник сборной России Алексей Швед с 33 очками. У сербов больше всех баллов набрал Богдан Богданович (24).

В финале турнира сербы сыграют со словенцами, которые ранее обыграли команду Испании со счетом 92:72. Россияне сыграют с испанцами в матче за третье место. Обе встречи пройдут 17 сентября.

В четвертьфинале отечественные баскетболисты были сильнее сборной Греции — 74:69. В матче, который прошел 13 сентября, самым результативным игроком также стал Швед. Сербы со счетом 83:67 обыграли команду Италии.

Матчи плей-офф Евробаскета проходят в Стамбуле.