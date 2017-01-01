Латвийский скутерист в субботу пострадал на соревнованиях в Эстонии

Латвийский скутерист в субботу на гонках в Эстонии перевернулся на своем катере и получил травмы. Его жизнь вне опасности.

Об этом сообщил сайт газеты «Postimees». В эти выходные в Вильянди проходит чемпионат Европы по водно-моторному спорту в классах JT-250 и T550, а также чемпионат Эстонии в классах GT-30 и F-4.

В субботу около 16 часов несчастный случай произошел с латвийским спортсменом Робертом Мингисом, скутер которого взлетел и перевернулся из-за сильного ветра.

Спортсмена подняли из воды и доставили на берег. На скорой помощи его отвезли в больницу с подозрением на перелом ноги.