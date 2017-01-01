Латвийский мотогонщик впервые в истории стал чепионом мира

Латвийский мотогонщик Паулс Йонасс из команды «Red Bull KTM Factory Racing» в воскресенье (17 сентября) во Франции стал чемпионом мира по мотокроссу в классе МХ2, переписав тем самым, латвийскую историю этого вида спорта, ведь ранее представители Латвии в этом виде мотокросса ни разу не побеждали.

В квалификации латвийский спортсмен показал второй результат, а на старте гонки не справился с управлением мотоцикла и упал, но продолжил выступления. На первом круге он занимал 16-е место, к 5-му кругу обогнал четырех участников и продолжил свое восхождение. По итогам заезда он финишировал шестым.

В сезоне-2017 Паулс Йонасс выиграл шесть этапов и был лучшим в 14-ти заездах.