Российские баскетболисты остались без медалей чемпионата Европы

Баскетболисты сборной России уступили в Стамбуле команде Испании в матче за бронзовые медали на чемпионате Европы. Игра за бронзовые награды завершилась со счетом 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30).

В составе сборной России Алексей Швед набрал 18 очков, а центровой Тимофей Мозгов принес нашей команде 14 очков и сделал 10 подборов.

«Мы боролись с собственными демонами. Победили их? Нет. На это может и жизни не хватить. Но мы стали лучше, приводит слова главного тренера сборной России Сергея Базаревича ТАСС. - Мы - семья, и в семье все случается. Но это придало толчок. Я благодарен всем, от игроков до федерации. Это выдающиеся люди, преданные баскетболу».

На двух предыдущих чемпионатах Европы сборная России завершала выступление после предварительного раунда, а на турнире 2011 года в Литве стала третьей.

В решающем мате турнира в воскресенье сыграют сборные Словении и Сербии.



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