Сборная Словении впервые выиграла Евробаскет

В финале, который прошел в воскресенье, 17 сентября, в Стамбуле, словенцы обыграли команду Сербии со счетом 93:85 (20:22, 36:25, 15:20, 22:18). Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Майами Хит», словенец Горан Драгич, который набрал 35 очков, а также совершил семь подборов и отдал три результативные передачи. Этот матч стал для 31-летнего игрока последним за сборную.

Ранее сборная Словении никогда не завоевывала медалей на Евробаскете.

Бронзовым призером турнира стала команда Испании, в матче за третье место обыгравшая сборную России со счетом 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30).