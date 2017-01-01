Звезды кикбоксинга Латвии выиграли серебро и бронзу на чемпионате Европы

На одном из самых успешных в истории Латвии чемпионатов Европы по кикбоксингу медали в этом году получили трехкратные чемпионы – Марцис Грундулис, занявший почетное 3-е место, и Эмилс Шписс, который в напряженной борьбе добился серебряной медали, сообщила Русскому TVNET представитель спортсменов Алина Козловска.

В начале сентября в Скопье (Македония) проходил чемпионат Европы по кикбоксингу WAKO (Всемирная ассоциация организация кикбоксинга), на котором Латвию представляли и ведущие спортсмены клуба kluba "Lāčplēša Cīņu Leģions» из Кекавы. Оба стартовали в дисциплине полного контакта (full contact) – М.Грундулис в весовой категории до 67 килограммов, а Э.Шписс – до 75 килограммов.

Грундулис свой первый поединок в одной восьмой финала выиграл у главного фаворита соревнований – сильного спортсмена из России Андрея Клевцова. В четвертьфинале Грундулису противостоял португальский спорстмен Карлос Фариа, победа над которым стала для латвийского спортсмена путевкой в полуфинал. В полуфинале ему пришлось помериться силами с чемпионом этого года – представителем Украины Мурадом Разаевым, которому отдали победу судьи со счетом 2:1, хотя в третьем раунде на ринге доминировал латвийский спортсмен.

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Между тем Шписс в четвертьфинале соревнований техническим нокаутом победил грека Теодора Рампотаса, завоевав путевку в полуфинал. В полуфинале Шписсу противостоял двухметровый представитель России Александр Комаров, который в результате напряженной борьбы оказался в нокдауне. В большом финале спортсмен соревновался с сильным украинцем Артемом Мельником. В ожесточенной борьбе латвийскому спортсмену пришлось признать превосходство противника, заняв почетное 2-е место.

«Оба спортсмена с честью несут по миру имя Латвии, возвращаясь домой с серебром и бронзой. Для сборной Латвии это был один из самых успешных, если не самый успешный чемпионат в истории кикбоксинга страны, они противостояли очень сильным и опытным конкурентам. В кикбоксинге нет соревнований высшего уровня – это как для баскетболиста играть и побеждать в НБА», - отметил тренер спортсменов Дайнис Данилевич.

Среди остальных участников сборной Данилевич выделил также Раймондса Мартиновскиса, который также занял 2-е место (K-1 дисциплина К-1 до 81 килограмма). Между тем в конкуренции между дамами тренер отметил Аманду Миллере – звезду женской сборной Латвии, воспитанницу Линды Абеле, – она стала трехкратной чемпионкой Европы (в полноконтактной дисциплине до 60 килограммов). При этом дошла до финала и получила серебро также спортсменка Елизавета Черковска.

Чемпионат Европы по кикбоксингу WAKO проходил в начале сентября в столице Македонии – Скопье.

WAKO – самая престижная организация кикбоксинга и единственная легитимная признанная «Sportaccord» организация кикбоксинга, которая на свои соревнования собирает сильнейших спортсменов.