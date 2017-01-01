Российскую дзюдоистку дисквалифицировали за выпавший из кимоно мобильный телефон

Российскую дзюдоистку Мадину Таймазову дисквалифицировали на чемпионате Европы среди юниоров в Словении из-за мобильного телефона, выпавшего из ее кимоно во время схватки, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Данный инцидент привел к поражению россиянок в полуфинале командного турнира первенства континента, завершившегося 17 сентября в словенском Мариборе.

До схватки Таймазовой девушки проигрывали сверстницам из Франции со счетом 1:2 и дисквалификация чемпионки Европы принесла их соперницам решающий третий балл.

В утешительном финале отечественные спортсменки одержали победу над дзюдоистками из Италии. В итоге обе половины российской команды - юниоры и девушки, стали обладателями бронзовых наград командного турнира.

В индивидуальном зачете чемпионата Европы по дзюдо единственное золото женской команде ранее принесла именно Таймазова, победившая в весовой категории до 70 килограммов. Еще год назад обладательница копны непослушных кудряшек выступала на уровне кадетов и выиграла юношеское первенство Европы.



