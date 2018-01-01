В России рассказали о возможной роли Саакашвили в срыве чемпионата мира – 2018

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал информацию о возможной роли экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в срыве чемпионата мира по футболу — 2018.

«То, что Саакашвили является проектом ЦРУ, это было понятно в его первый день президентства и во время так называемой «революции роз», которая прошла в Грузии. Какая сегодня цель у Саакашвили, сказать сложно, но, судя по его движениям вдоль украинской границы в обоих направлениях, главная его цель — дестабилизировать режим Петра Порошенко и привести к власти на Украине националистов.

Никакого отношения это к чемпионату мира в России не имеет и иметь не будет. Чемпионат пройдет на высочайшем уровне, сюда приедут лучшие команды», — цитирует чиновника «Р-Спорт».

Ранее грузинский политик Нино Бурджанадзе заявила, что ЦРУ может использовать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили для создания проблем в проведении мирового футбольного первенства.