Тренер киевского «Динамо» накричал на женщину-арбитра и обнял ее

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич накричал на женщину-арбитра во время матча чемпионата Украины (УПЛ) с донецким «Олимпиком». Видео было опубликовано на странице Прессбол в Twitter.

Эпизод произошел на 79-й минуте встречи. Тренеру не понравилось решение судьи, зафиксировавшей нарушение правил вместо аута. Он накричал на нее, но быстро сменил тон, улыбнулся и обнял в качестве извинения. Женщина-арбитр извинения приняла и также приобняла Хацкевича.

Встреча прошла в воскресенье, 18 сентября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Динамо». Бело-синие после девяти туров УПЛ делят первое место с донецким «Шахтером», у обеих команд по 22 очка. «Олимпик» с 13 баллами идет шестым.